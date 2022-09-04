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4 сентября, 22:50

«Зенит» во второй раз победил в Тушине

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сине-бело-голубые одержали только вторую победу в девяти матчах на «Открытие Банк Арене».

Первый успех пришел к «Зениту» в сентябре 2019 года, когда единственный гол записал на свой счет Юрий Жирков. Пять противостояний завершились вничью, дважды — в 2017 году — сильнее был «Спартак».

Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»

Дата

Тренер

Счет

Голы

02.05.2015

Андре Виллаш-Боаш

1:1

Халк — Ромулу

26.09.2015

Андре Виллаш-Боаш

2:2

Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов

16.04.2017

Мирча Луческу

1:2

Дзюба — Промес, Самедов

27.11.2017

Роберто Манчини

1:3

Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич

17.03.2019

Сергей Семак

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Сергей Семак

1:0

Жирков

03.10.2020

Сергей Семак

1:1

Ерохин — Понсе

13.05.2022

Сергей Семак

1:1

Мостовой — Соболев

04.09.2022

Сергей Семак

2:1

Ловрен, Мостовой — Соболев

Итого: +2=5-2, мячи 11-12.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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