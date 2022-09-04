«Зенит» во второй раз победил в Тушине

Сине-бело-голубые одержали только вторую победу в девяти матчах на «Открытие Банк Арене».

Первый успех пришел к «Зениту» в сентябре 2019 года, когда единственный гол записал на свой счет Юрий Жирков. Пять противостояний завершились вничью, дважды — в 2017 году — сильнее был «Спартак».

Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»

Дата Тренер Счет Голы 02.05.2015 Андре Виллаш-Боаш 1:1 Халк — Ромулу 26.09.2015 Андре Виллаш-Боаш 2:2 Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов 16.04.2017 Мирча Луческу 1:2 Дзюба — Промес, Самедов 27.11.2017 Роберто Манчини 1:3 Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич 17.03.2019 Сергей Семак 1:1 Барриос — Глушаков 01.09.2019 Сергей Семак 1:0 Жирков 03.10.2020 Сергей Семак 1:1 Ерохин — Понсе 13.05.2022 Сергей Семак 1:1 Мостовой — Соболев 04.09.2022 Сергей Семак 2:1 Ловрен, Мостовой — Соболев

Итого: +2=5-2, мячи 11-12.