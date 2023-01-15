Абаскаль рассказал, как тренируется Промес, который не полетел на сбор «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как проходит тренировочный процесс нападающего Квинси Промеса, который не полетел на первый зимний сбор красно-белых.

«Что касается Квинси Промеса, если мы говорим об объеме работы, об интенсивности, о количестве тренировок, то он будет их проводить ровно столько же, сколько и вся команда. К примеру, сегодня у него было две тренировки. Мы постоянно с ним на связи. Что касается объема работы, мы постараемся сделать так, чтобы он максимально совпадал с тем, который получает команда. У нас много специалистов, которые ему помогают, они постоянно работают с ним, он будет дальше работать и с молодежной командой. У него есть все возможности, чтобы он был в оптимальной форме», — сказал Абаскаль в интервью пресс-службе клуба.

15.01.2023 | Реал — Барселона

13 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что руководство клуба разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В этом сезоне 31-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

Первый сбор «Спартака» пройдет с 13 по 27 января в Дубае, а второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.