Абаскаль о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Поздравляю ребят! Но мы должны сильно злиться на себя»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поздравил игроков команды после победного матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

— Поздравляю ребят! Они молодцы и заслужили эту победу. Но мы должны очень-очень сильно злиться на себя. В первом тайме нужно было забивать больше. Голы — это следствие работы, которую мы проводим на поле. Если бы мы были достаточно голодны по-спортивному, то не было бы этих нервозных последних минут. Будем над этим работать.

Тренер также оценил выступление хавбека «Спартака» Виктора Мозеса.

— Как объясните эпизод, когда свежий Мозес запорол атаку, а потом не побежал назад, едва выйдя на замену?

— Он вышел именно для этого — создавать моменты. Он ошибся в передаче. Его задачами были контроль мяча и продвижение, понимая, что линия обороны «Ростова» достаточно высокая. Мы могли иметь проникающие передачи. Не соглашусь, что он недонастроился. Он вышел, совершил пару хороших рывков. Он не 20-летний парень, который сразу может начать бегать. Ему нужно определенное время, чтобы поймать ритм. Мы верим в Виктора, и он это знает. Не будем забывать прошлый матч, когда он играл крайнего защитника в четверке.

— Максименко постоянно не угадывает с пенальти. Может, стоит с ним поработать?

— Принимаю во внимание ваше мнение. Проанализируем его и в этот раз.

— У футболистов есть много стимулов: финансовый, моральный, исторический. Сегодня вы играли против тренера сборной России. Какого стимула вам сегодня не хватало?

— Мы не рассматривали этот матч с такой точки зрения. Вообще, эта ситуация для футбола не совсем обычная. В целом была хорошая атмосфера перед матчем — ребята общались с игроками «Ростова», которые привлекаются в сборную. У нас молодая команда, которая еще строится. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Но, начиная с матча против «Пари НН» у нас видна игровая система. Ребята прогрессируют.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а желто-синие 26 ноября примут «Пари НН».