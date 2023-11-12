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Сегодня, 22:01

Абаскаль о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Поздравляю ребят! Но мы должны сильно злиться на себя»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поздравил игроков команды после победного матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

— Поздравляю ребят! Они молодцы и заслужили эту победу. Но мы должны очень-очень сильно злиться на себя. В первом тайме нужно было забивать больше. Голы — это следствие работы, которую мы проводим на поле. Если бы мы были достаточно голодны по-спортивному, то не было бы этих нервозных последних минут. Будем над этим работать.

Тренер также оценил выступление хавбека «Спартака» Виктора Мозеса.

— Как объясните эпизод, когда свежий Мозес запорол атаку, а потом не побежал назад, едва выйдя на замену?

— Он вышел именно для этого — создавать моменты. Он ошибся в передаче. Его задачами были контроль мяча и продвижение, понимая, что линия обороны «Ростова» достаточно высокая. Мы могли иметь проникающие передачи. Не соглашусь, что он недонастроился. Он вышел, совершил пару хороших рывков. Он не 20-летний парень, который сразу может начать бегать. Ему нужно определенное время, чтобы поймать ритм. Мы верим в Виктора, и он это знает. Не будем забывать прошлый матч, когда он играл крайнего защитника в четверке.

— Максименко постоянно не угадывает с пенальти. Может, стоит с ним поработать?

— Принимаю во внимание ваше мнение. Проанализируем его и в этот раз.

— У футболистов есть много стимулов: финансовый, моральный, исторический. Сегодня вы играли против тренера сборной России. Какого стимула вам сегодня не хватало?

— Мы не рассматривали этот матч с такой точки зрения. Вообще, эта ситуация для футбола не совсем обычная. В целом была хорошая атмосфера перед матчем — ребята общались с игроками «Ростова», которые привлекаются в сборную. У нас молодая команда, которая еще строится. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Но, начиная с матча против «Пари НН» у нас видна игровая система. Ребята прогрессируют.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а желто-синие 26 ноября примут «Пари НН».

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 2 : 0
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 0 : 2
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 2 : 1
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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