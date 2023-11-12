Абаскаль о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Поздравляю ребят! Но мы должны сильно злиться на себя»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поздравил игроков команды после победного матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).
— Поздравляю ребят! Они молодцы и заслужили эту победу. Но мы должны очень-очень сильно злиться на себя. В первом тайме нужно было забивать больше. Голы — это следствие работы, которую мы проводим на поле. Если бы мы были достаточно голодны по-спортивному, то не было бы этих нервозных последних минут. Будем над этим работать.
Тренер также оценил выступление хавбека «Спартака» Виктора Мозеса.
— Как объясните эпизод, когда свежий Мозес запорол атаку, а потом не побежал назад, едва выйдя на замену?
— Он вышел именно для этого — создавать моменты. Он ошибся в передаче. Его задачами были контроль мяча и продвижение, понимая, что линия обороны «Ростова» достаточно высокая. Мы могли иметь проникающие передачи. Не соглашусь, что он недонастроился. Он вышел, совершил пару хороших рывков. Он не 20-летний парень, который сразу может начать бегать. Ему нужно определенное время, чтобы поймать ритм. Мы верим в Виктора, и он это знает. Не будем забывать прошлый матч, когда он играл крайнего защитника в четверке.
— Максименко постоянно не угадывает с пенальти. Может, стоит с ним поработать?
— Принимаю во внимание ваше мнение. Проанализируем его и в этот раз.
— У футболистов есть много стимулов: финансовый, моральный, исторический. Сегодня вы играли против тренера сборной России. Какого стимула вам сегодня не хватало?
— Мы не рассматривали этот матч с такой точки зрения. Вообще, эта ситуация для футбола не совсем обычная. В целом была хорошая атмосфера перед матчем — ребята общались с игроками «Ростова», которые привлекаются в сборную. У нас молодая команда, которая еще строится. У нас были моменты, которые мы не реализовали. Но, начиная с матча против «Пари НН» у нас видна игровая система. Ребята прогрессируют.
«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).
В следующем туре красно-белые 25 ноября сыграют на выезде с «Балтикой», а желто-синие 26 ноября примут «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|2 : 0
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3