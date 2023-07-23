Абаскаль о дубле Хлусевича в матче с «Оренбургом»: «Он долго к этому шел, я за него очень рад»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль похвалил полузащитника Даниила Хлусевича за дубль в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).
— Хлусевич сегодня забил два гола. До этого у него не было голов за «Спартак». Как у него это получилось?
— Он очень долго к этому шел. Пытался забить, но не получалось. Вчера мы тренировали стандарты. Он забил два гола на тренировке. Сегодня он забил два гола, так же, как и на тренировке. Он долго к этому шел. Я очень за него рад. Но не рад за те моменты, что он не реализовал.
Второй гол Хлусевича на 90-й минуте игры с «Оренбургом» стал для «Спартака» победным в матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Кейта Бальде
Спартак
|1
|0
|1