Боккетти: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом»
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти надеется, что красно-белые станут чемпионами в сезоне-2023/24.
Сегодня, 23 июля, экс-футболист «Спартака» присутствовал на матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).
«Матч сегодня супер! Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом», — заявил Боккетти.
Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года.
В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста. После этого он начал работать тренером, последним клубом Боккетти была «Верона».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|3 : 2
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Кейта Бальде
Спартак
|1
|0
|1
Новости