Боккетти: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти надеется, что красно-белые станут чемпионами в сезоне-2023/24.

Сегодня, 23 июля, экс-футболист «Спартака» присутствовал на матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Матч сегодня супер! Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом», — заявил Боккетти.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года.

В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста. После этого он начал работать тренером, последним клубом Боккетти была «Верона».