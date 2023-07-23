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Сегодня, 20:25

Боккетти: «Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти надеется, что красно-белые станут чемпионами в сезоне-2023/24.

Сегодня, 23 июля, экс-футболист «Спартака» присутствовал на матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Матч сегодня супер! Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом», — заявил Боккетти.

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года.

В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста. После этого он начал работать тренером, последним клубом Боккетти была «Верона».

Сальваторе Боккетти
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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Пари НН – Зенит
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