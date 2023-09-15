Абаскаль — о переводе Литвинова в запас: «Это была не воспитательная, а футбольная мера»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, почему в последних матчах игрок красно-белых Руслан Литвинов перестал попадать в состав.

- Почему так мало играет Литвинов? Есть мнение, что, играя в центре обороны, Руслан теряет те сильные качества, которые есть у него, когда он выходит играть опорного полузащитника.

— Он провел 90 минут в матче за сборную против Катара. И там он играл центрального защитника. Получается, что у сборной нет центрального защитника сильнее, чем Литвинов?

- В сборной России, возможно, и нет, но в «Спартаке» — есть.

— Это ваше мнение. До моего прихода в команду Руслан был третьим выбором в обороне. Во второй команде он играл в полузащите. Причина простая — с Литвиновым-защитником у нас лучший выход их обороны. Это очевидно. С его умением, качеством, игровым видением, смелостью, игрой под давлением мы получаем много важных для нас игровых компонентов. Ведь лицо «Спартака» — это атакующая игра. Чем лучше ты начал атаку, тем больше шансов развить ее и довести до логического завершения. Эта характеристика сегодня есть только у него, поэтому как центральный защитник от провел 348 минут. С приходом Бабича у нас есть возможность увидеть Руслана в центре поля. Причина, по которой мы не видели Литвинова после матча с «Уралом», понятна, но это не определяющее. Болельщики увидят Литвинова в центре поля, и они будут счастливее.

- После «Урала» была воспитательная мера?

— Футбольная мера, которая является частью процесса и ответственности.

- Болельщики восприняли это, будто тренер как будто дал посыл игроку: «Ты сыграл неважно с «Уралом». Постой теперь в углу и подумай над ошибками».

— Если кто-то делает ошибку и после этого не играет, что должно произойти дальше? Мы каждый должны брать нового игрока? Нет. Ситуации бывают разные. В этой ситуации есть много компонентов: принятие ошибки, ее исправление, выводы из ошибки. Все было бы очень просто, если за одну ошибку игрок садился бы на скамейку и не играл. Это действительно сложная.

Литвинов выходил в стартовом составе «Спартака» в первых четырех матчах сезона, однако после неудачной игры с «Уралом» все последующие встречи в РПЛ начинал на скамейке запасных.