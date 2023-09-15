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Сегодня, 12:12

Абаскаль — о переводе Литвинова в запас: «Это была не воспитательная, а футбольная мера»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Руслан Литвинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, почему в последних матчах игрок красно-белых Руслан Литвинов перестал попадать в состав.

- Почему так мало играет Литвинов? Есть мнение, что, играя в центре обороны, Руслан теряет те сильные качества, которые есть у него, когда он выходит играть опорного полузащитника.

— Он провел 90 минут в матче за сборную против Катара. И там он играл центрального защитника. Получается, что у сборной нет центрального защитника сильнее, чем Литвинов?

- В сборной России, возможно, и нет, но в «Спартаке» — есть.

— Это ваше мнение. До моего прихода в команду Руслан был третьим выбором в обороне. Во второй команде он играл в полузащите. Причина простая — с Литвиновым-защитником у нас лучший выход их обороны. Это очевидно. С его умением, качеством, игровым видением, смелостью, игрой под давлением мы получаем много важных для нас игровых компонентов. Ведь лицо «Спартака» — это атакующая игра. Чем лучше ты начал атаку, тем больше шансов развить ее и довести до логического завершения. Эта характеристика сегодня есть только у него, поэтому как центральный защитник от провел 348 минут. С приходом Бабича у нас есть возможность увидеть Руслана в центре поля. Причина, по которой мы не видели Литвинова после матча с «Уралом», понятна, но это не определяющее. Болельщики увидят Литвинова в центре поля, и они будут счастливее.

- После «Урала» была воспитательная мера?

— Футбольная мера, которая является частью процесса и ответственности.

- Болельщики восприняли это, будто тренер как будто дал посыл игроку: «Ты сыграл неважно с «Уралом». Постой теперь в углу и подумай над ошибками».

— Если кто-то делает ошибку и после этого не играет, что должно произойти дальше? Мы каждый должны брать нового игрока? Нет. Ситуации бывают разные. В этой ситуации есть много компонентов: принятие ошибки, ее исправление, выводы из ошибки. Все было бы очень просто, если за одну ошибку игрок садился бы на скамейку и не играл. Это действительно сложная.

Литвинов выходил в стартовом составе «Спартака» в первых четырех матчах сезона, однако после неудачной игры с «Уралом» все последующие встречи в РПЛ начинал на скамейке запасных.

Гильермо Абаскаль. «Когда-то и меня не будет в «Спартаке». Надеюсь, не в ближайшие 10 лет». Большое интервью Гильермо Абаскаля

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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