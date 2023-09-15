Игроки «Зенита» Ерохин, Караваев и Изидор готовятся к матчу с «Рубином»

Как стало известно «СЭ», в четверг и пятницу 33-летний хавбек Александр Ерохин провел полноценные тренировки в общей группе основы «Зенита». Футболист, по техническим причинам отзаявленный от первой команды, но заявленный за вторую, наравне с партнерами готовится к воскресному гостевому матчу 8-го тура РПЛ с «Рубином».

Напомним, что заявка — сквозная, игроки из «двойки» сине-бело-голубых имеют право выступлений в премьер-лиге.

К выезду в Казань также не имеют противопоказаний 28-летний защитник Вячеслав Караваев, досрочно вернувшийся из расположения сборной России из-за небольшого повреждения, и новый нападающий — 23-летний француз Вильсон Изидор.