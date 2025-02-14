Гладилин — об уругвайском полузащитнике Саласаре: «Спартак» не ставит цели наносить каких-то ударов по «Зениту»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Браги» Родриго Саласара, который был на сборе «Зенита».

«Спартак» не ставит цели наносить каких-то ударов по «Зениту». Если у «Спартака» получится подписать этого Саласара, то это не будет ударом. Единственный удар, который может нанести «Спартак» «Зениту», — это выиграть у них чемпионат! Все остальное — это ерунда, болтовня. Если футболист был на просмотре в «Зените», но не договорились, может быть, он не нужен. Если уехал, значит, не подошел. Может, он и «Спартаку» не подойдет и потом в Самару поедет», — цитирует Гладилина Legalbet.

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 8 результативных передач.