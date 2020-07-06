«А позор, такая дрянь, вызывает привыканье». Жесткий стих актера Назарова о поражении «Спартака» от «Тамбова»
6 июля 2020, 19:28
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал новый пост в Instagram. 63-летний российский артист написал новое стихотворение о красно-белых и показал подписчикам фото с запеченным поросенком.
Полностью стих выглядит следующим образом:
«Слезы горькие текут
От пощечины Тамбова,
В назиданье Спартаку,
Поросенка съем... живого!
Хватит корчиться, восстань!
В имени твоем восстанье,
А позор, такая дрянь,
Вызывает привыканье».
4 июля «Спартак» на своем поле проиграл «Тамбову» (2:3 ) в матче 26-го тура РПЛ. Москвичи занимают 7-е место с 32 очками в турнирной таблице чемпионата России.
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