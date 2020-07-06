«А позор, такая дрянь, вызывает привыканье». Жесткий стих актера Назарова о поражении «Спартака» от «Тамбова»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал новый пост в Instagram. 63-летний российский артист написал новое стихотворение о красно-белых и показал подписчикам фото с запеченным поросенком.

Полностью стих выглядит следующим образом:

«Слезы горькие текут

От пощечины Тамбова,

В назиданье Спартаку,

Поросенка съем... живого!

Хватит корчиться, восстань!

В имени твоем восстанье,

А позор, такая дрянь,

Вызывает привыканье».

4 июля «Спартак» на своем поле проиграл «Тамбову» (2:3 ) в матче 26-го тура РПЛ. Москвичи занимают 7-е место с 32 очками в турнирной таблице чемпионата России.