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«А позор, такая дрянь, вызывает привыканье». Жесткий стих актера Назарова о поражении «Спартака» от «Тамбова»

6 июля 2020, 19:28
Дмитрий Назаров. Фото instagram.com
Дмитрий Назаров. Фото instagram.com
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Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал новый пост в Instagram. 63-летний российский артист написал новое стихотворение о красно-белых и показал подписчикам фото с запеченным поросенком.

Полностью стих выглядит следующим образом:

«Слезы горькие текут
От пощечины Тамбова,
В назиданье Спартаку,
Поросенка съем... живого!
Хватит корчиться, восстань!
В имени твоем восстанье,
А позор, такая дрянь,
Вызывает привыканье».

4 июля «Спартак» на своем поле проиграл «Тамбову» (2:3 ) в матче 26-го тура РПЛ. Москвичи занимают 7-е место с 32 очками в турнирной таблице чемпионата России.

Спартак — Тамбов

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