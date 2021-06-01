20-летний Файзуллин заключил новый контракт с «Локомотивом» и был отдан в аренду «Факелу»
18:12
20-летний Дэнис Файзуллин подписал новое соглашение с «Локомотивом». В интересах развития футболиста принято решение, что после подписания контракта полузащитник отправится в аренду в воронежский «Факел», выступающий в ФНЛ, сообщает сайт луба.
Файзуллин родился в 2001 году в Уфе, прошел через спартаковскую академию, а в стан «железнодорожников» перешел зимой 2019 года. Игрок выступал за «Казанку» и за молодежный состав клуба. В феврале отправился в полугодичную аренду в клуб ФНЛ «Томь», где провел 11 матчей.
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