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20-летний Файзуллин заключил новый контракт с «Локомотивом» и был отдан в аренду «Факелу»

18:12
Дэнис Файзуллин. Фото ФК «Локомотив».
Дэнис Файзуллин. Фото ФК «Локомотив».
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20-летний Дэнис Файзуллин подписал новое соглашение с «Локомотивом». В интересах развития футболиста принято решение, что после подписания контракта полузащитник отправится в аренду в воронежский «Факел», выступающий в ФНЛ, сообщает сайт луба.

Файзуллин родился в 2001 году в Уфе, прошел через спартаковскую академию, а в стан «железнодорожников» перешел зимой 2019 года. Игрок выступал за «Казанку» и за молодежный состав клуба. В феврале отправился в полугодичную аренду в клуб ФНЛ «Томь», где провел 11 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24200

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