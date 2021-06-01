Агент Гогуа сообщил, что футболист планирует остаться в ЦСКА

Агент Дмитрий Селюк заявил, что защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который провел прошедший сезон в волгоградском «Роторе» на правах аренды, намерен остаться в столичной команде после летних сборов.

«Гогуа едет на сборы с ЦСКА, после этого будет все решаться: Ивица Олич, по всей видимости, всех посмотрит на сборах, — сказал Селюк ТАСС. — У Гогуа контракт с ЦСКА, он едет на сборы, планирует остаться в клубе. Он переходил для того, чтобы играть за ЦСКА».

В прошедшем сезоне Гогуа сыграл за «Ротор» 22 матча в Тинькофф РПЛ.

Гогуа 26 лет, он перешел в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В составе армейского клуба он провел пять матчей, в которых забил один мяч.