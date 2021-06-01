Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал ответил на вопрос о своем будущем.

«Если есть какие-то движения по трансферам, то этим занимается мой агент. Я хочу иметь ясную голову перед чемпионатом Европы. Всеми остальными вопросам я займусь после турнира.

Переход — это не мелочь, нужно многое планировать наперед, и все же есть риск — ты не знаешь, что может случиться и как все предвидеть. Любой трансфер должен быть шагом вперед, и мы будем руководствоваться соответствующим образом", — приводит слова Крала портал iDnes.cz.

Ранее «Hammer.news» сообщил, что «Вест Хэм» начал переговоры с 23-летним игроком в пятницу. Источник утверждает, что полузащитник согласовал условия личного контракта с английским клубом.

Крал перешел в «Спартак» из «Славии» зимой 2020 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 30 матчей в премьер-лиге и кубке и сделал 6 результативных передач.