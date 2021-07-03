Семак: «Игрой с «Шальке» доволен»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против «Шальке» (0:0).

— Хорошая, боевая игра получилась. Это первый наш матч за полтора месяца, — цитирует Семака сайт «Зенита». — Хорошо, что обошлось без травм, и те, кому нужно набирать, получили необходимую игровую практику, которая понадобится в следующих матчах. В первом тайме — лучше, во втором — чуть похуже. Но это понятно — в зависимости от состояния мышц. Поэтому, в принципе, игрой довольны, будем работать дальше.

— На скамейке сегодня были преимущественно молодые футболисты, которые получили не так много времени, как кто-то ожидал. Так и планировалось, что они выйдут на заключительную часть матча, или был расклад, при котором они отыграли бы весь второй тайм?

— Был расклад, при котором могли не выйти. Но учитывая то, что было жарко, некоторые основные ребята устали, кого-то нужно было по ходу менять, то сегодня вышли все. И это хорошо, болельщики узнают фамилии еще нескольких воспитанников Академии. Это плюс, я считаю.

— Можно ли оценить их игру по тому времени, которое они провели на поле?

— Что касается того же Акима Белохонова, то можно оценивать, он больше получил времени. Ребят, которые вышли в самом конце, конечно, сложно. Это, прежде всего, благодарность им за тот труд на тренировках, который они выполняют. Оценки давать очень сложно, очень короткий промежуток игры.

