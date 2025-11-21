Футбол
Сегодня, 10:00

РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Акрон» — «Сочи», «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 16-го тура чемпионата России-2025/26.

16-й тур РПЛ откроет матч «Акрон» — «Сочи», который пройдет 21 ноября.

В субботу, 22 ноября, пройдут три игры: «Оренбург» — «Балтика», «Спартак» — ЦСКА и «Рубин» — «Ахмат».

23 ноября сыграют «Крылья Советов» — «Ростов», «Пари НН» — «Зенит», «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала и «Локомотив» — «Краснодар».

21 ноября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Сочи

22 ноября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

23 ноября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари НН
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

