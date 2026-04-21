Болельщики признали Барко лучшим игроком 25-го тура РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко стал лучшим игроком 25-го тура чемпионата России по версии болельщиков, сообщает пресс-служба РПЛ.

За 27-летнего аргентинца проголосовали 65 процентов болельщиков. В матче против «Ахмата» (3:1) Барко отметился голом, заработал на себе 5 фолов и сделал 3 ключевые передачи. Всего в сезоне-2025/26 футболист провел 31 матч за красно-белых во всех турнирах, отметившись 7 забитыми мячами и 7 голевыми передачами.

На втором месте по итогам голосования расположился полузащитник «Балтики» Максим Петров (13 процентов), на третьем — полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов (7 процентов). В опросе приняли участие более 39 тысяч человек.

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