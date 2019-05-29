УЕФА просит изменить протокол при сотрясениях мозга

Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Баку решил попросить ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) пересмотреть протокол действий при сотрясениях мозга и рассмотреть возможность изменить правила футбола (в частности, в отношении замен). Об этом сообщает официальный сайт организации.

УЕФА хочет уменьшить давление на врачей и дать им больше времени на оценку потенциального сотрясения мозга за пределами поля, чтобы не допустить случаев, когда футболист с сотрясением мозга возвращается в игру.

- Здоровье игроков - вопрос первостепенной важности. Я твердо убежден, что действующий регламент в отношении сотрясений мозга нуждается в доработке, чтобы защитить и игроков, и врачей, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Надо дать им возможность поставить верный диагноз без ущерба для той или иной команды.

Ранее защитник "Тоттенхэма" Ян Фертонген получил травму в полуфинале Лиги чемпионов с "Аяксом" (0:1). Бельгиец столкнулся головами с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом после того, как вратарь соперника Андре Онана пошел на перехват. Через некоторое время Фертонген получил разрешение от врачей и вернулся на поле. Почти сразу стало ясно, что бельгиец не в состоянии играть, он тут же был заменен – после вмешательства арбитра Антонио Матеу Лаоса.

После завершения матча многие задавали вопросы, был ли соблюден протокол с ситуациями, где могло произойти сотрясение мозга. В УЕФА заявили, что правила были полностью соблюдены.