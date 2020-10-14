«Не надо смеяться, сынок». Мотивационная речь Шевченко перед матчем Украина — Испания
12:05
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем Лиги наций против Испании (1:0) произнес мотивационнную речь в центре поля.
«Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха с испанцами не будет. Понятно?» — сказал Шевченко, обращаясь к защитнику киевского «Динамо» Виталию Миколенко.
Единственный гол в ворота испанцев забил полузащитник Виктор Цыганков.
После трех туров сборная Украины находится на третьем месте в своей группе дивизиона А.
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