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«Не надо смеяться, сынок». Мотивационная речь Шевченко перед матчем Украина — Испания

12:05
Установка Андрея Шевченко перед игрой против Испании. Фото Twitter
Установка Андрея Шевченко перед игрой против Испании. Фото Twitter
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем Лиги наций против Испании (1:0) произнес мотивационнную речь в центре поля.

«Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха с испанцами не будет. Понятно?» — сказал Шевченко, обращаясь к защитнику киевского «Динамо» Виталию Миколенко.

Единственный гол в ворота испанцев забил полузащитник Виктор Цыганков.

После трех туров сборная Украины находится на третьем месте в своей группе дивизиона А.

Украина — Испания

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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