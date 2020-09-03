Двусмысленный жест Смолова. Как появилась афиша сборной России перед игрой с Сербией

Пост Twitter-аккаунта Евро-2020 в Санкт-Петербурге с афишей матчей сборной России в Лиге наций вызвал негативную реакцию.

На афише, опубликованной 1 сентября, использованы фотографии футболистов сборной: Артема Дзюбы, Федора Смолова и Федора Кудряшова. На фото Смолов изображает руками двуглавого орла, похожего на албанского, который является для соперников России по Лиге наций — Сербии — символом геноцида в Косово.

Позднее, 3 сентября в аккаунте появилась публикация с извинениями и объяснением ситуации:

«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», — говорится в публикации.

Официальный Twitter-аккаунт сборной России присоединился к извинениям и перепостил публикацию у себя.

Отметим, что фотографии, использованные в афише, были сделаны задолго до проведения Лиги наций — перед ЧМ-2018 в России.