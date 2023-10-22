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Сегодня, 08:44

Пьянич рассказал, что думает об игре Месси и Роналду

Виктория Кравченко
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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич рассказал, что думает об аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналду.

«Сложно выбрать, кто из них лучше. Мне посчастливилось поиграть с обоими. Они оба величайшие футболисты всех времен и являются примером для подрастающих поколений», — цитирует игрока Sportmediaset.

38-летний Роналду играет в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Миралем Пьянич
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