Пьянич рассказал, что думает об игре Месси и Роналду

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич рассказал, что думает об аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналду.

«Сложно выбрать, кто из них лучше. Мне посчастливилось поиграть с обоими. Они оба величайшие футболисты всех времен и являются примером для подрастающих поколений», — цитирует игрока Sportmediaset.

38-летний Роналду играет в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС.