Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
Медиалига (МКС)

Сегодня, 13:45

Осипов: «Абаскаль думает: «Я против лишних десяти ударов с правой и с левой»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» выразил отношение к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«На Зимнем кубке РПЛ должны были принять участие в челленджах четыре клуба. «Спартак» просто не прислал футболистов. Насколько я знаю, Абаскаль думает: «Я против лишних десяти ударов с правой и с левой». Если бы это работало, то понятно, вопросов нет. Но когда это не работает, что мы и видим, кажется, можно попробовать ситуацию исправить. Коллаборация ЦСКА с 2DROTS вышла великолепной. «Крыльев» с медиалигой — великолепной. «Динамо» с «Амкалом» и 2DROTS — офигенный кейс. Они играют для болельщиков. Мы ценим и любим фанатов. Дайте нам лишний раз сделать праздник», — сказал Осипов.

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В четвертьфинале FONBET Кубка России московский клуб встретится с «Оренбургом».

Артем Дзюба, Николай Осипов и&nbsp;Зарема Салихова. «Зимой проведем ЧМ по медиафутболу. Синама-Понголь уже собирает сборную Франции». Осипов — о будущем медиалиги, командах Дзюбы и Заремы
Гильермо Абаскаль
0
Читайте также
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Эксперты спрогнозировали изменения в России в 2024 году
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осипов рассказал о негативном отношении Абаскаля к медиалиге

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости