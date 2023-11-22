Осипов: «Медведев простоял весь матч в футболке и шортах, мне в куртке было зябко. Офигеть!»

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» поделился мнением о футбольных навыках председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

— «Чисто Питер» плюс генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Как вам?

— Это же круто, прорыв! Это можно занести в актив четвертого сезона. Мы были заинтересованы в развитии географии. Было бы нелепым отсутствие в таком большом культурно богатом городе команды медиалиги. Спасибо руководству футбола Северо-Запада, что на встрече, которую они организовали, нас услышали. В результате современный подход в том числе Александра Медведева позволил создать уникальную команду.

— Александр Иванович в порядке?

— В полном! Когда они играли в Москве, в плей-офф он вышел в начале матча, потом заменился. Но все равно Медведев простоял весь матч в футболке, дождевике и шортах. Я стоял в шапке и куртке, мне было зябко, мягко говоря, потому что шел дождь. Если бы я в 68 лет решил рискнуть здоровьем так постоять на бровке, меня бы могли смело увезти с воспалением легких. А тут масштаб личности согревал. Как ни в чем не бывало он пошел в раздевалку, переоделся и поехал по своим делам. Офигеть!

Ранее Александр Медведев попал в заявку медиафутбольной команды «Чисто Питер»: позиция 68-летнего председателя правления «Зенита» — нападающий.