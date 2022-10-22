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Сегодня, 10:53

Гасилин намерен перейти в «Наши Парни»: «Хочу поработать в структуре РФС»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Зенита» и игрок «Амкала» из медиалиги Алексей Гасилин прокомментировал слухи о переходе в «Наши Парни».

«Вы же знаете, что я являюсь амбассадором юношеской футбольной лиги и МФЛ. Поступило предложение от РФС, правда, в какой-то момент в своей жизни задумался об этой работе. Какая-то высшая миссия, если она выпадает, то ее надо выполнить. Я хотел разобраться внутри нашего прекрасного футбола, если у меня есть шанс что-то поменять или изменить. Такие предложения поступают очень-очень редко, может быть, никогда.

Я также останусь игроком «Амкала», поскольку речь идет только об аренде. Во-первых, у меня травма, в МФЛ я могу вообще больше не сыграть. «Амкал» — это тот клуб, который для меня все. Я буду заниматься и своим контентом, буду приходить на тренировки «Амкала». Вы можете меня поддержать или осудить, но мне очень хочется принять это предложение и поработать в структуре РФС», — сказал Гасилин в интервью на Youtube-канале German El Classico.

26-летний форвард выступал в составе «Зенита» и дубля «Шальке». Также на его счету игра за «Амкар», «Томь» и «Волгарь».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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27%

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25%

1.66

Х2

20%

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Челси
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23%

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Спартак
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обе забьют - нет

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1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

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Алексей Гасилин
1
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