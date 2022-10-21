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Медиалига (МКС)

Сегодня, 21:43

Давыдов объяснил, почему оказался в составе клуба МФЛ Reality

Читать «СЭ» в
Денис Давыдов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Химок» Денис Давыдов прокомментировал «СЭ» свой переход в медийный клуб Reality.

— Остаюсь в «Химках». Как происходит совмещение? Спасибо клубу, что разрешили в свободное время мне здесь играть.

— То есть вы будете играть за вторую команду?

— Да. Я болел просто, пропустил. Можно сказать, что здесь буду набирать форму. Спасибо Reality и «Химкам», что пошли навстречу, — сказал Давыдов корреспонденту Константину Белову.

ФК Химки
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