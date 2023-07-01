Тарасов о победе его клуба «Родина Медиа» в Медиалиге: «Я в свои 36 вернулся в профессиональный футбол!»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу своей команды «Родина Медиа» над 2DROTS (3:1) в финале Медиалиги.

«Дмитрий Тарасов в свои 36 вернулся в профессиональный футбол! Это дорогого стоит! Самое главное, что мы хотели завоевать кубок МФЛ, мы это сделали. Спасибо всем, нашим болельщикам, семьям за этот результат!» — сказал Тарасов «СЭ».

Благодаря попаданию в тройку лучших в Медиалиге «Родина Медиа» получила право выступить в розыгрыше FONBET Кубка России-2023/24.