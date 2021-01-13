Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Защитник ПСВ Дюмфрис заявил, что готов покинуть команду. Им интересуются «Ньюкасл» и «Арсенал»

14:58
Теги:

Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды.

«Сейчас я веду переговоры по продлению контракта с ПСВ, но продление контракта не означает, что я автоматически останусь в команде дольше. Мои интересы в данный момент совпадают с клубными, но у меня есть и собственная карьера. Я чувствую, что готов сделать шаг вперед уже за границей. Мне подходят анлийский и немецкий чемпионат. Думаю, я могу сказать, что готов к новому испытанию, наверное, это заметно и со стороны», — приводит Voetball International слова Дюмфриса.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 20 матчей за ПСВ, на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего голландца в 18 миллионов евро. Сообщается, что в футболисте заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл».

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир