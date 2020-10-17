В АЗ выявлены 9 положительных тестов на коронавирус
АЗ на официальном сайте объявил о 9 положительных результатах тестов на коронавирус. 4 игрока основной команды, 2 из молодежки и 3 сотрудника были изолированы.
После четырех туров АЗ идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. В Лиге Европы команда сыграет в одной группе с «Риекой», «Наполи» и «Реалом Сосьедад».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.