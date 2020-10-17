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Новости   //    Футбол   //    Голландия

В АЗ выявлены 9 положительных тестов на коронавирус

07:44
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АЗ на официальном сайте объявил о 9 положительных результатах тестов на коронавирус. 4 игрока основной команды, 2 из молодежки и 3 сотрудника были изолированы.

После четырех туров АЗ идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. В Лиге Европы команда сыграет в одной группе с «Риекой», «Наполи» и «Реалом Сосьедад».

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