ПСВ разгромил "Фортуну С". "Зволле" переиграл "Утрехт"

ПСВ дома разгромил "Фортуну С" (5:0) в рамках 20-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей хэт-триком отметился нападающий Люк де Йонг и по разу забили хавбек Гастон Перейро и форвард Коди Гакпо.

ПСВ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Голландии с 55 очками. "Фортуна С" располагается на 11-й строчке с 23 баллами.

В параллельном матче 20-го тура чемпионата Голландии "Зволле" дома одержал победу над "Утрехтом" (4:3).

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

ПСВ – "Фортуна С" – 5:0 (1:0)

Голы: Перейро, 8 (1:0). де Йонг, 54 (2:0). Гакпо, 56 (3:0). де Йонг, 76 (4:0). де Йонг, 87 (5:0).

"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро, Росарио (Гутьеррес, 80), де Йонг, Бергвайн (Ихаттарен, 66), Мален (Гакпо, 46).

"Фортуна С": Кошелев, Херингс (Дембеле, 52), Эссерс, Пинту, Хосе Родригес, Димерс, Балич (Чиранни, 35), Сметс, Эль-Мессауди, Хюттен, Новакович (Рамирес, 81).

Предупреждения: Мален, 12. Эссерс, 25. Пинту, 37. Анхелиньо, 40. Эль-Мессауди, 75.

Удаление: Эссерс, 32.

Судья: Блом (Голландия).

03 февраля. Эйндховен. Стадион "Филипс".

"Зволле" – "Утрехт" – 4:3 (1:1)

Голы: Густафссон, 7 (0:1). ван Крой, 25 (1:1). Летшерт, 59 (1:2). Баэбек, 75 (1:3). Лам, 80 (2:3). ван Дейнен, 90 – с пенальти (3:3). ван Дейнен, 90+3 (4:3).

"Зволле": ван дер Харт, Лам, ван Полен, Пал, Эхизибуэ, Буй (Флемминг, 72), Клемент, Ти, ван Дейнен, Намли, ван Крой (Элберс, 81).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, Эмануэлсон, ван де Стрек, ван Оверем, Базур (Керк, 81), Густафссон, Баэбек (ван дер Марел, 76).

Предупреждения: Лам, 30. Намли, 37. Базур, 51. Пал, 53. Баэбек, 61. Гавори, 88. Летшерт, 90.

Удаление: Эмануэлсон, 71.

Судья: Кайперс (Голландия).

03 февраля. Зволле. Стадион "MAC3PARK Stadion".

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