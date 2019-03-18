Овермарс продлил контракт до 2024 года с "Аяксом"

Бывший футболист, а ныне спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс продлил контракт с клубом до 30 июня 2024 года, сообщает официальный сайт голландской команды.

Овермарс работает в "Аяксе" с 2012 года. Вместе с ним клуб трижды завоевал золотые медали чемпионата Голландии, а также один раз становился обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне "Аякс" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в предыдущей стадии "Реал" по сумме двух матчей (общий счет - 5:3).

– В "Аяксе" по-прежнему есть много проблем, которые необходимо решить. Я хорошо провожу время здесь. Мы развиваем молодежную академию, так и первую команду. Со спортивной точки зрения "Аякс" все еще хочет многое показать. Приятно работать с теми людьми, которые меня окружают. Я получаю удовольствие и удовлетворение от того, что делаю, – приводит слова Овермарса пресс-служба "Аякса".

Ранее сообщалось, что Овермарс может может перейти на работу в "Арсенал".

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