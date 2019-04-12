"НАК Бреда" и "Эммен" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Голландии (1:1). Голом в составе хозяев отметился защитник Эрик Палмер-Браун, у гостей отличился форвард Лусиано Слагвер.

"НАК Бреда" с 22 очками занимает последнее место в турнирной таблице. "Эммен" располагается на 15-й строчке, имея в активе 29 баллов.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

30-й тур

"НАК Бреда" - "Эммен" - 1:1 (0:1)

Голы: Слагвер, 15 (0:1). Палмер-Браун, 88 (1:1).

"НАК Бреда": ван Лер, ван Анхолт (ван Хоэйдонк, 58), Кох, Карами, Палмер-Браун, Кали, Лундквист, Эль-Аллуши (Илич, 29), те Вреде, Росхевел (Кастанер, 67), Корте.

"Эммен": Схерпен, Кайперс, Бейл, Баккер (Фендорп, 69), Кавлан, де Леув, Бен Мусса, Чакон, Слагвер (Ниемейер, 84), Янсен (Бос, 56), Ариас.

Предупреждения: Фендорп, 72. Чакон, 76. Кастанер, 90+1. Илич, 90+2.

Судья: Маккели.

12 апреля. Бреда. Стадион "Rat Verlegh Stadion".

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