Леонид Слуцкий: "Знаком со всеми ведущими российскими игроками. Все хотят уехать"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в видео на Youtube-канале телеведущего и экс-нападающего "Крыльев Советов" Евгения Савина "КраСава" опроверг миф о том, что российские футболисты боятся уезжать из чемпионата России в Европу.

– Максимальная цель в Европе? Никакой цели не было. Была задача – поработать в другой стране, с другим языком и другими условиями. Узнать, работают ли твои идеи.

Почему наши футболисты боятся уезжать из РПЛ? Это миф. Назови мне такого человека, который не уехал из нашего чемпионата, а на руках имел предложение? Сколько я общался с игроками… Я знаком со всеми ведущими российскими футболистами. Все хотят уехать. Это абсолютная неправда. Все стремятся попасть в Европу, – сказал Слуцкий в беседе с Савиным на Youtube-канале "КраСава".

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