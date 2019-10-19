Гол Промеса принес «Аяксу» победу над «Валвейком»
«Аякс» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Голландии обыграл «Валвейк» (2:1). Победный гол забил Квинси Промес.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
10-й тур
«РКК Валвейк» — «Аякс» — 1:2 (0:0)
Голы: Тадич, 46 (0:1). Бакари, 63 (1:1). Промес, 76 (1:2).
«РКК Валвейк»: Вессен, Делькруа, Гари, Мюлдер, Леманс (Вермелен, 86), Спирингс, Ринстра, Тахири, Венте (Матсен, 64), Элберс (Соу, 78), Бакари.
«Аякс»: Онана, Блинд, Фелтман, Мазрауи (Схюрс, 59), Мартинес, Дест, Тадич, Зиех (Нерес, 59), ван де Бек, Хюнтелар, Промес (Альварес, 88).
Предупреждение: Спирингс, 79.
Судья: Линдхаут.
19 октября. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».
«АЗ» — «Херенвен» — 2:4 (1:3)
Голы: Ботман, 7 (0:1). Флар, 31 (1:1). Конголо, 36 (1:2). Одгор, 45+3 (1:3). Стенгс, 48 (2:3). Копмейнерс, 63 — в свои ворота (2:4).
«АЗ»: Бизот, Флар (Хатзидиакос, 68), Вайтенс (Класи, 73), Свенссон, Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит, Идрисси, Стенгс, Дрейф (Абухлал, 68).
«Херенвен»: Хан, Вауденберг (ван Рейн, 64), Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик, Верман, Эджуке, ван Берген (Халилович, 82), Одгор (Дрейер, 90).
Предупреждения: де Вит, 82. Флоранус, 89. Хатзидиакос, 90.
Судья: Кайперс.
19 октября. Алкмар. Стадион АФАС.
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