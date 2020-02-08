Бывший клуб Слуцкого не может победить в третьем матче подряд
«Витесс» в гостях уступил «Гронингену» в матче 22-го тура Голландии со счетом 0:1.
Примечательно, что бывший клуб Леонида Слуцкого не может одержать победу уже в третьем матче чемпионата страны подряд, до этого «Витесс» дважды сыграл вничью.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
22-й тур
«Гронинген» — «Витесс» — 1:0 (1:0)
Гол: Лундквист, 13 — с пенальти.
«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Хрустич (Итакура, 90), Лундквист, Д.ван Кам, Матусива, Асоро (Эль-Мессауди, 80), Постема (Редан, 48).
«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Кларк (Бренет, 87), Дуки, Обиспо, Базур, Тронстад, Вруг (Грот, 46), Матавж (Бейтинк, 71), Дико, Таннан.
Предупреждение: Дико, 86.
Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).
8 февраля. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».