Бывший клуб Слуцкого не может победить в третьем матче подряд

«Витесс» в гостях уступил «Гронингену» в матче 22-го тура Голландии со счетом 0:1.

Примечательно, что бывший клуб Леонида Слуцкого не может одержать победу уже в третьем матче чемпионата страны подряд, до этого «Витесс» дважды сыграл вничью.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

22-й тур

«Гронинген» — «Витесс» — 1:0 (1:0)

Гол: Лундквист, 13 — с пенальти.

«Гронинген»: Падт, ван Хинтум, Те Вирик, Зефейк, Вармердам, Хрустич (Итакура, 90), Лундквист, Д.ван Кам, Матусива, Асоро (Эль-Мессауди, 80), Постема (Редан, 48).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Кларк (Бренет, 87), Дуки, Обиспо, Базур, Тронстад, Вруг (Грот, 46), Матавж (Бейтинк, 71), Дико, Таннан.

Предупреждение: Дико, 86.

Судья: ван ден Керкхоф (Голландия).

8 февраля. Гронинген. Стадион «Хитачи Кэпитал Мобилити».