«Аякс» взял в аренду 19-летнего полузащитника «Челси»
18:19
«Аякс» арендовал 19-летнего хавбека «Челси» Хуана Фамилио-Кастильо на один сезон с правом выкупа, сообщается на официальном сайте клуба.
Фамилио-Кастильо занимался в академии «Аякса» с 2009 по 2016 год, после чего перешел в «Челси», в котором выступал за молодежную и юношескую команды.
???— AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2019
Congratulations Castillo! ? pic.twitter.com/WWJJEDSNu8
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