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«Аякс» взял в аренду 19-летнего полузащитника «Челси»

18:19
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«Аякс» арендовал 19-летнего хавбека «Челси» Хуана Фамилио-Кастильо на один сезон с правом выкупа, сообщается на официальном сайте клуба.

Фамилио-Кастильо занимался в академии «Аякса» с 2009 по 2016 год, после чего перешел в «Челси», в котором выступал за молодежную и юношескую команды.

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