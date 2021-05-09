«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса». Тухель снова обыграл Гвардьолу и отсрочил чемпионство «Сити»

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Ливерпуль» еще в игре

«Манчестер Сити» — «Челси» — 1:2 (Стерлинг, 44 — Зиех, 63. Алонсо, 90+2)

Репетиция финала Лиги чемпионов получилась условной, так как состав «Сити», равно как и «Челси», там будет совсем другим. В нем вряд ли найдется место как открывшему счет Стерлингу, так и Агуэро, который в добавленное к первому тайму время решил исполнить пенальти «паненкой» и проиграл дуэль великолепному Менди. Шанс удвоить преимущество был упущен, и, как бы не извинялся аргентинец, вместо празднования чемпионства Хосепу Гвардьоле придется ломать голову над тем, как удивить Томаса Тухеля.

Немец во главе «Челси» показывает поразительные результаты. Отработав всего три с половиной месяца, он успел обыграть Зинедина Зидана, Юргена Клоппа, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Диего Симеоне и Гвардьолу. Двоих последних — дважды, причем первый проигрыш стоил «Сити» вылета из Кубка Англии и уникальной возможности взять все четыре трофея. При этом во всех этих матчах «Челси» пропустил только один гол.

Для испанского тренера «Челси» в принципе самый неудобный соперник, которому он уступил в пятый раз. Кроме того, у «Сити» в последнее время в домашних матчах АПЛ не лучшим образом выглядит оборона: впервые с 1978 года команда четыре раза подряд пропускает не менее двух мячей. Дважды это обернулось поражениями после 90-й минуты. То есть за месяц набралось столько же шокирующих развязок, сколько за 253 предыдущих матча на «Этихаде». Но глобально — это мелочь, и если завтра «МЮ» проиграет «Астон Вилле», «горожане» станут чемпионами уже в воскресенье.

«Лидс» — «Тоттенхэм» — 3:1 (Даллас, 13. Бэмфорд, 42. Родриго, 84 — Сон Хын Мин, 25)

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 2:0 (Мане, 31. Тиагу Алькантара, 90)

Похоже, Марсело Бьелса окончательно выбил «шпор» из числа соискателей путевки в Лигу чемпионов. Не помог «Тоттенхэму» даже очередной успех третьего снайпера сезона Сон Хын Мина, который стал пятым в истории клуба футболистов, забившим не менее 70 мячей в АПЛ. Кейна же очередного взятия ворот лишили после того, как ВАР зафиксировал у него офсайд, а во втором тайме его удар со штрафного пришелся в перекладину.

«Лидс» играл классно. Комбинация с выводом на удар Бэмфорда получилась на загляденье. Так лучший снайпер «Лидса» стал третьим после Кейна и Калверта-Льюина англичанином, преодолевшим в этом сезоне отметку в 15 забитых мячей. А заключительная голевая комбинация, в завершении которой отдавший седьмой в чемпионате результативный пас Рафинья ассистировал Родриго, выглядела уже форменным издевательством над «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль» же продолжает жить надеждами на финиш в топ-4 после победы над «Саутгемптоном». Интересно, что в субботу голы у красных забили те, от кого это не ждали в первую очередь. Странно слышать такое о Мане, однако сенегалец прервал самую длинную для себя голевую засуху на «Энфилде» и отличился впервые за последние девять домашних матчей. А для установившего окончательный счет Тиагу Алькантары это и вовсе первый мяч в АПЛ. До зоны ЛЧ еще шесть очков при игре в запасе.

Германия: Левандовски замахнулся на рекорд Герда Мюллера

«Боруссия» Д — «Лейпциг» — 3:2 (Ройс, 7. Санчо, 51, 87 — Клостерманн, 63. Дани Ольмо, 77)

Юлиан Нагельсманн не сумел хотя бы на несколько часов отсрочить чемпионство «Баварии», которую он будет тренировать начиная со следующего сезона. Впрочем, через неделю, когда Дортмунд и «Лейпциг» снова встретятся уже в финале Кубка Германии, у «быков» будет совсем другая мотивация. В бундеслиге же рекордное для клуба второе место точно никуда не денется, тогда как для «Боруссии» субботний матч был очередным финалом в гонке за Лигой чемпионов.

«Шмели» устроили на первых минутах такой штурм, что гол Ройса выглядел как само собой разумеющееся, а при счете 2:0 игру, казалось, можно было заканчивать. Однако у «Лейпцига» все в порядке с самолюбием, и на табло «Сигнал Идуна Парк» зажглись две двойки. И все же Дортмунд, который по-прежнему играет без превратившегося в самого эмоционального болельщика Холанна, вытянула связка организовавших два гола Рафаэла Геррейру и Санчо.

Долго лечившийся англичанин сделал первый дубль с конца 2019 года и в преддверии чемпионата Европы возвращает привычную форму. Однако его команда по-прежнему зависит от результатов конкурентов. Ворвавшись в заветную четверку, «Боруссия» отстает на два очка от победившего в параллельном матче «Вольфсбурга», а в воскресенье желто-черные снова могут стать пятыми в случае выигрыша «Айнтрахта».

«Бавария» — «Боруссия» М — 6:0 (Левандовски, 2, 34, 65, с пенальти. Мюллер, 23. Коман, 44. Сане, 85)

Мюнхенцы выходили на поле в ранге чемпиона, который повторил рекорд для топ-5 европейских лиг. Как и «Ювентус», «Бавария» выиграла титул девятый раз подряд, однако серия «Старой синьоры» завершена, тогда как через год лучшая команда Германии может установить уже уникальное достижение.

У клуба теперь ровно 30 выигранных турниров бундеслиги, и по 10 чемпионских трофеев у двух футболистов — Мюллера и покидающего Мюнхен по окончании сезона Алабы. Оба показателя, естественно, рекордные, а главное заключается в том, что такие вещи ни на минуту не расслабляют «Баварию». В субботу в этом могла убедиться младшая «Боруссия».

Например, Левандовски уже на 2-й минуте забил свой самый быстрый гол за всю карьеру в Германии. Дальше дело дошло до хет-трика и юбилейной отметки в 200 точных ударов в бундеслиге. Больше только у великого Герда Мюллера, однако с большой долей вероятности польский голеадор отнимет один великий рекорд у «бомбардира нации». В сезоне-1971/72 тот отправил мяч в сетку ровно 40 раз. У Леви сейчас всего на один мяч меньше и две игры в запасе. Ну а Нойеру нужен один «сухой» матч, чтобы превзойти рекорд Оливера Кана: эти голкиперы оставляли ворота на замке по 204 раза.

Италия: Гаттузо рвется в Лигу чемпионов

«Специя» — «Наполи» — 1:4 (Пикколи, 64 — Зелиньски, 15. Осимен, 23, 44. Лосано, 79)

Важнейшая победа с большой долей вероятности сохранит за командой Дженнаро Гаттузо место в зоне Лиге чемпионов, так как кто-то из конкурентов обязательно оступится по итогам главного матча тура между «Ювентусом» и «Миланом». Игра же с одним из аутсайдеров превратилась в бенефис неаполитанской атаки, а открывший счет Зелиньски впервые в карьере забил в одном сезоне 7 мячей. Но поляк все-таки создает моменты для других, тогда как задача Осимена — завершать их. Получается у 22-летнего нигерийца неплохо, и если брать ведущие европейские лиги, то моложе него только один форвард, которому удается два сезона подряд записывать на свой счет двузначное число голов. Речь о Холанне, и это лестное сравнение для дебютанта серии А.

«Интер» — «Сампдория» — 5:1 (Гальярдини, 4. Алексис Санчес, 26, 36. Пинамонти, 61. Лаутаро Мартинес, 70, с пенальти — Бальде Кейта, 35)

Первая игра миланской команды в ранге чемпиона не могла быть рядовой по одной причине — она стала 200-й в серии А для Антонио Конте. И футболисты черно-синих даже в отсутствие сидевших на скамейке Лукаку и Перишича устроили голевую феерию. «Интер» эффектно установил новый клубный рекорд, выиграв 14-й подряд домашний матч.

200 — Antonio Conte has collected his 200th Serie A game as a manager: he has won 135 of these games prior today, the most of any manager in the first 200 games in the Italian top-flight in three points for a win era. Determination.#InterSampdoria #SerieA pic.twitter.com/dz4j1au4v7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021

«Фиорентина» — «Лацио» — 2:0 (Влахович, 32, 89)

Впервые после травмы попавший в заявку на игру Александр Кокорин остался на скамейке запасных, откуда он наблюдал за очередным бенефисом Влаховича. Оформивший дубль серб стал лишь четвертым в истории «фиалок» легионером, которому удалось забить более 20 мячей. Предшественники Влаховича, как на подбор: аргентинец Габриэль Батистута, знаменитый швед Курт Хамрин и победитель первого в истории ЧМ-1930 уругваец Педро Петроне. «Фиорентина» практически похоронила надежды «Лацио» попасть в Лигу чемпионов.

Франция: «Лион» вернулся в первую тройку

«Лион» — «Лорьян» — 4:1 (Ауар, 53. Лукас Пакета, 65. Бруну Гимарайнс, 71, с пенальти, 77 — Монкондюи, 85)

В пятницу «Лилль» на выезде уничтожил оборону крепкого «Ланса» (3:0) и, гарантировав сохранение лидерства по итогам тура, дал понять, что конкурировать с ним может только «ПСЖ». В свою очередь «Лион» и «Монако» обречены на спор за третье место, которое может стать автоматическим пропуском в групповой турнир Лиги чемпионов, если Лигу Европы выиграет «МЮ».

Промучившись тайм с обороной «Лорьяна», «ткачи» смяли гостей после перерыва и вышли на третье место. За всю история чемпионата Франции нынешние 73 очка за два тура до финиша только один раз не гарантировали места в тройке, однако этот турнир особенный. Осталось дождаться, чем ответит в воскресенье «Монако» и как проявит себя попавший в заявку после перенесенного коронавируса Александр Головин.

Турция: Терим закрутил интригу

«Галатасарай» — «Бешикташ» — 3:1 (Бабел, 11. Фалькао, 45+1, с пенальти. Арда Туран, 76 — Геззаль, 42, с пенальти)

За два тура до финиша интрига в турецком чемпионате закрутилась до предела благодаря горячему стамбульскому дерби и стабильности Фатиха Терима. Император седьмой раз подряд не уступил в домашней встрече с «Бешикташем» и не позволил «орлам» сделать решающий шаг к титулу. Для «Галатасарая» это шанс зацепиться за Лигу чемпионов, куда попадают две лучшие команды турнира. Сейчас у «Бешикташа» 81 очко, у «Фенербахче» — 79, а у «Галатасарая» — 78.

Статистика дня

5-й раз вышел в ла лигу «Эспаньол». По числу сезонов в высшем испанском дивизионе (85) каталонцы уступают только «Реалу», «Барселоне», «Атлетико» и «Валенсии».

6-й выход «Труа» в лигу 1 — новый рекорд французского футбола.

8 мячей забил в текущем сезоне АПЛ защитник «Лидса» Даллас. За всю историю турнира в нынешнем формате из представителей Северной Ирландии результативнее играл только нападающий Доуи, отличавшийся 11 и 9 раз в начале 90-х.

56 секунд потребовалось «Атлетику», чтобы открыть счет в матче с «Осасуной».