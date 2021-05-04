Ассоциация европейских спортивных изданий определила символическую сборную национальных чемпионатов континента по итогам апреля.

В традиционном опросе наряду с La Gazzetta dello Sport (Италия), Marca (Испания), Kicker (Германия), A Bola (Португалия), World Soccer (Англия), De Telegraaf (Голландия), Tipsbladet (Дания), Fanatik (Турция), Frankfurter Allgemeine (Германия), ELF Voetbal (Голландия), Sport Voetbal Magazine (Бельгия), Nemzeti Sport (Венгрия) принимал участие «Спорт-Экспресс», представляющий в ассоциации Россию.

Больше всего в сборной апреля представителей «Манчестер Сити» (четыре) и «Реала» (три). Чаще других журналисты голосовали за Тибо Куртуа, Лионеля Месси, Карима Бензема и Кевина Де Брейне.

В сборную апреля вошли (4-3-3): Куртуа («Реал», 10); Хакими («Интер», 5), Эдер Милитау («Реал», 6), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 6), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 3); Де Брейне («Манчестер Сити», 8), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 6), Фоуден («Манчестер Сити», 4); Месси («Барселона», 9), Бензема («Реал», 8), Мбаппе («ПСЖ», 7).

Cимволическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам апреля.

Вариант «СЭ» выглядит так (4-3-3): Куртуа; Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Эдер Милитау, Рюдигер («Челси»), Шоу («Манчестер Юнайтед»); Де Брейне, Бруну Фернандеш, Погба («Манчестер Юнайтед»); Месси, Мбаппе, Депай («Лион»).

Cимволическая сборная национальных чемпионатов континента по итогам апреля.

Кроме названных игроков голоса представителей ассоциации также получили:

вратари Менди («Челси»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

защитники Зума, Аспиликуэта, Чилуэлл (все — «Челси»), Аканджи («Боруссия» Д), Рейнилду Мандава, Зеки Челик (оба — «Лилль»), Тиагу Силва («Челси»), Акунья («Севилья»), Маркиньюс, Кимпембе (оба — «ПСЖ»), Уокер («Манчестер Сити»), Жорди Альба («Барселона»), де Фрай («Интер»), Пепе («Порту»), Триппьер («Атлетико»);

полузащитники Канте, Маунт (оба — «Челси»), Киммих, Мюллер (оба — «Бавария»), де Йонг («Барселона»), Родри, Гюндоган (оба — «Манчестер Сити»), Малиновский, Гозенс, де Рон (все — «Аталанта»), Инсинье («Наполи»), Кроос, Модрич (оба — «Реал»), Ройс («Боруссия» Д), Барелла, Дармиан (оба — «Интер»);

нападающие Неймар, Ди Мария (оба — «ПСЖ»), Ихеаначо («Лестер»), Вернер («Челси»), Холанн («Боруссия» Д), Сане («Бавария»), Онуачу («Генк»), Махрез («Манчестер Сити»), Лукаку («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»).