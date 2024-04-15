Мюллер планирует завершить карьеру в 2025 году

Форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер может завершить карьеру в следующем году, когда истечет его контракт с мюнхенской командой, сообщает Spox со ссылкой на Kicker.

По данным источника, в «Баварии» не хотят отпускать игрока и готовы предложить ему работу в клубе. Руководство видит немца тренером одной из молодежных команд.

В «Баварии» 34-летний футболист играет с 2007 года. За это время он провел 469 матчей в бундеслиге, забив 147 голов и сделав 204 голевые передачи.