Бывший тренер «Барселоны» обыграл «Реал», «Ливерпуль» едва не вылетел из Кубка, у «Ювентуса» восемь побед подряд

Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: «Реал» без испанцев в старте

В канун новогодних праздников «Реал» получил подарок от оступившейся в дерби «Барселоны» и сравнялся с каталонцами по набранным очкам. А так как в воскресенье сине-гранатовых ждет сложнейшая игра в гостях у «Атлетико», у Мадрида появился реальный шанс вернуть себе единоличное лидерство.

Только «Вильярреал», переучивающийся со стиля Унаи Эмери на футбол Кике Сетьена, с этими планами был категорически не согласен. Уже на первых минутах после эффектного удара Коклена пяткой на выручку Куртуа пришла штанга. Затем уже сам бельгиец остановил выходившего один на один Пино. Вообще в целом первый тайм прошел под диктовку «подводников».

Так же началась и вторая половина, когда сливочных вновь накрыли прессингом, и Жерар Морено вывел на удар уже не упустившего новый шанс Пино. И только после этого «Реал», впервые в своей истории начавший матч ла лиги без испанских футболистов, стал просыпаться. И уже болельщики «Реала» не могли понять, как два верных момента упустил Бензема. Но, как оказалось, спасший «Вильярреал» Фойт за мгновения до своего маленького подвига коснулся мяча рукой, и с 11-метровой отметки Бензема уже не промахнулся.

Кике Сетьен. Фото Reuters

Однако «Реал» даже толком порадоваться не успел и вместо перелома в игре получил пенальти уже в свои ворота. Буквально на ровном месте, ведь контакт мяча с рукой случился, когда поскользнувшийся Алаба падал на газон. Такими же неловкими в атаке оказались упустившие возможности сравнять счет Родриго и Винисиус Жуниор. Однако сетовать на невезение чемпиону не стоит: он проиграл закономерно, а на последней минуте, когда Куртуа прибежал на подачу углового, «Реал» простил не попавший в пустые ворота Данжума.

«Королевский клуб» второй раз подряд начал календарный год с поражения, чего не случалось с 40-х годов прошлого века. Но все же помнят, чем закончился для Мадрида прошлый сезон. Карло Анчелотти против такого сценария возражать не будет, а пока — через полторы недели — у итальянца будет возможность взять реванш у без успеха тренировавшего «Барселону», но невольно поддержавшего каталонцев Сетьена в 1/8 финала Кубка Испании. И попытаться расколдовать стадион «Керамика», где «Реал» не может выиграть на протяжении шести матчей (=5-1).

Англия: день дебютантов и привоз Алиссона

В составе «Ливерпуля» дебютировал один из героев ЧМ-2022 Гакпо, и, в отличие от Луи ван Гала, Юрген Клопп не стал экспериментировать. В центре нападения привычно появился Нуньес, а голландский новичок, как и в ПСВ, играл на левом фланге атаки. У красных он явно ослаб из-за травм Диаса и Диогу Жоты, которым после выздоровления придется столкнуться с на порядок усилившейся конкуренцией.

Что касается игры на «Энфилде», то хозяева придумали себе проблемы. Точнее, их создал Алиссон, который сначала отдал рискованную передачу Тиагу Алькантаре, а когда удалось отбиться от контратаки, вдруг выбил мяч точно на ногу Гонсалу Гедешу. Но все же атакующий потенциал «Ливерпуля» позволяет компенсировать такие фокусы, что и продемонстрировал Нуньес, в касание с лета отправивший мяч в угол после роскошной диагонали Александра-Арнолда через полполя.

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон. Фото AFP

Не менее эффектно сыграл и классно среагировавший на рывок Салаха за спины защитников Гакпо. Правда, результативный балл за передачу дебютант не заработал. И это к лучшему, так как касание ноги соперника позволило египетскому снайперу избежать офсайда и отмены взятия ворот. Получается, у «Ливерпуля» забили те, от кого этого ждали, ведь Салах и Нуньес — единственный дуэт форвардов в АПЛ с двузначным числом голов с учетом всех турниров этого сезона.

Правда, и в составе «Вулверхэмптона» нашелся яркий дебютант в лице Матеуса Куньи. Он тоже не заработал результативный балл, но сыграл ключевую роль в подготовке гола сравнявшего счет Хван Хи Чхана. Но если бы не офсайд Куньи, «волки» могли бы шокировать «Энфилд». В итоге их третий гол отменили, и у «Ливерпуля» будет шанс продолжить защиту титула в переигровке.

Италия: шок для «Интера»

Если лидирующий «Наполи» начал год с поражения от «Интера», то «Ювентус», выиграв у «Кремонезе» с любимым счетом Массимилиано Аллегри (1:0), довел свою серию до семи побед с сухим счетом. Однако в субботу путь к успеху под номером восемь осложняла отличная игра Сильвестри. Голкипер проводящего лучший за последние годы сезон «Удинезе» в первом тайме остановил убойные удары Ругани и Мойзе Кина.

Кроме того, в отсутствие Влаховича реализация стала главной проблемой «Старой синьоры». Не хватало и тонких ходов, однако серия замен все изменила, и в концовке турнинцы забили красивый гол. В этой атаке был прекрасен и заброс Паредеса за спины защитникам, и действия Кьезы, который подработал мяч грудью и с лета переправил его забивавшему уже в пустые ворота Данилу. Есть восьмая победа подряд и 12-й матч на ноль в 17 турах. Аллегри явно поторопились списать со счетов.

«Интер», в отличие от «Юве», не стал откладывать дело в долгий ящик и забил быстро. Причем в который уже раз гол организовали защитники «нерадзурри» — вырезавший подачу слева Бастони и замкнувший дальнюю штангу Дармиан. И хотя «Монца» практически мгновенно отыгралась, эффектный обводящий удар Чурриа никак не повлиял на гостей.

Напротив, миланцы стали собраннее и злее, и это принесло результат. Хотя, воздавая должное Лаутаро Мартинесу, нельзя не критиковать Пабло Мари. Испанец спокойно мог вынести мяч из штрафной, но затянул с принятием решения и, став жертвой прессинга, позволил аргентинскому снайперу забить в пустые ворота. В отличие от сборной, в клубе Лаутаро эффективен. По числу результативных баллов (11) он сравнялся с лучшим снайпером турнира Осимхеном и другой звездой «Наполи» — Кварацхелией.

Игроки «Интера» после поражения от «Монцы». Фото AFP

Мартинес мог их обойти, однако его крученый удар остановила штанга, и как раз сантиметры отделили «Интер» от победы. А стадион «Монцы» и персонально Адриано Галлиан едва не сошли с ума на последних минутах игры. Сначала — после спасительного удара головой вышедшего на замену защитника Кальдиролы. Потом — после невероятного сейва Онаны, без которого допустившему внеплановую осечку «Интеру» грозило поражение. И такие сценарии расходятся со словами Симоне Индзаги, еще мечтающего о борьбе за скудетто.

Статистика дня

5 мячей после 90-й минуты забила лидирующая в серии А по данному показателю «Фиорентина».

12 из 13 первых таймов в последних матчах «Тоттенхэма» обошлись без забитых лондонцами мячей.

12 лет финалист прошлого Кубка Франции «Ницца» не проигрывала клубам третьего дивизиона.

16 мячей забил в Кубке Англии нападающий «Лестера» Ихеаначо. С момента дебюта в этом турнире (2016 год) ни один игрок не демонстрировал подобной результативности.