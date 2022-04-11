Невероятная победа «Барселоны», Кокорин помог обыграть команду Спаллетти, одноклубник Азмуна исполнил пенальти в стиле Промеса

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: три пенальти в ворота тер Штегена

В четверг «Айнтрахт» показал, что играть против «Барселоны» можно. Возможно, этот пример вдохновил «Леванте», хотя отчаянно сражающимся за выживание валенсийцам просто некуда деваться. А когда в составе есть такой мастер, как Моралес, расслабляться нельзя никому. После соло главной звезды хозяев каталонцев спасли выставленная рука Тер Штегена и вынесший мяч с ленточки Эрик Гарсия. Если бы не они, можно было говорить о наказании за расточительность загубившего очередной момент Феррана Торреса.

Но история повторилась в начале второго тайма. В этот раз Торрес пробил идеально, однако вратарь «Леванте» сыграл блестяще, а в ответной атаке Дани Алвес сфолил в своей штрафной, и тут уже Моралес не оставил шансов Тер Штегену. Непонятно только, почему второй 11-метровый пошел исполнять Рохер Марти? Тер Штеген удар отбил, и это стало тем самым волшебным пинком, который разбудил «Барселону».

Гости отыгрались после наброса Дембеле на голову Обамеянгу. Но нельзя не отметить сделанные Хави замены, и то, как в роли джокеров проявили себя два главных таланта сине-гранатовых. Проход Гави с пасом в центр, идеальный удар Педри в нижний угол — это был настоящий мастер-класс двух юниоров!

Нокаут для аутсайдера? Как бы не так. «Леванте» получил право на третий пенальти, когда Лангле наступил сопернику на ногу. Настоящее безумие, если вспомнить, что в этом чемпионате до воскресенья судьи ни разу не наказывали «Барсу» 11-метровыми. И хотя лимит чудес Тер Штегена закончился, в колоде Хави остался еще один козырь — мастер голов со «второго этажа» Люк де Йонг. Вылетев на идеальную подачу Жорди Альбы, голландец принес каталонцам самую невероятную победу в этом сезоне. С такой «Барселоной» никогда не бывает скучно, а Роналда Кумана стоит поблагодарить за настоятельную просьбу подписать де Йонга. Правда, раскрыться он смог уже с Хави, который умеет побеждать и с комбинационными кружевами, и с классическим навалом.

Многие, наверное, уже забыли, как «Реал Сосьедад» лидировал в ла лиге. Так, кстати, было и в прошлом сезоне, однако в Сан-Себастьяне всегда трезво оценивали свои возможности. А они таковы, что логичнее рассчитывать на попадание в Лигу Европы. И в этом плане волевая победа над «Эльче» может иметь ключевое значение. Баски опережают забуксовавший «Вильярреал» уже на восемь очков, и увеличили свой отрыв благодаря двум голевым передачам ветерана Давида Сильвы. В теории, кстати, можно побороться и за место в четверке, так как отставание от «Атлетико» равняется одной победе. С «матрасниками» «Реал Сосьедад встречается в заключительном туре, а пока важно пережить сложнейший отрезок, на котором соперниками будут «Бетис» и «Барселона».

Италия: тур в пользу «Интера»

Александр Кокорин появился на поле в матче серии А после трехмесячной паузы. Всего на десять минут с учетом компенсированного времени, но нужно понимать, сколь ответственный это был отрезок. И отыграл его российский форвард качественно. Возможно, это были лучшие минуты Кокорина в этом сезоне. Он хорошо цеплялся за мячи, заработал важный штрафной, а также в одном эпизоде обострил игру и помог «Фиорентине» отстоять сенсационную победу в Неаполе.

Для «фиалок» она может оказаться судьбоносной, так как они сохраняют шансы на попадание в еврокубки, продолжая преследовать «Рому» и «Лацио». А команда Лучано Спаллетти вместо выхода на первое место как минимум до вечернего матча «Милана» осталась третьей, ухудшив шансы в борьбе за скудетто. Не спасла даже блестящая игра Осимхена, который выкатил мяч под результативный удар Мертенсу и забил самый эффектный гол вечера. Как раз после этого в игру вступил Кокорин и сделал все, чтобы неаполитанцы не добились большего.

Джан Пьеро Гасперини включил Алексея Миранчука в стартовый состав, однако свой шанс российский полузащитник не использовал. Речь в данном случае как об игре в целом, что привело к замене в перерыве, так и действиях в отдельных эпизодах. Самый обидный из них — голевой момент после прострела Сапаты. Миранчук здорово открылся в районе ближней штанги, но с нескольких метров не попал в створ.

Против «Сассуоло», который в этом чемпионате проводит лучшие матчи против фаворитов, такая расточительность смерти подобна. Черно-зеленые обязательно накажут, что и сделал проводящий самый результативный сезон в карьере Траоре. Два его гола обеспечили хозяевам победу, а бергамасков вряд ли утешит тот факт, что Муриэль в компенсированное время повторил рекорд Матри по голам после выходов на замену в трехочковую эпоху. 25-й подобный успех колумбийца не принес очков «Аталанте», которая на данный момент не попадает в еврокубки.

«Рома» и персонально Жозе Моуринью на этой неделе уже стали объектами насмешек, в третий раз не сумев обыграть в Лиге конференций норвежский «Буде-Глимт». Если бы «волки» еще и проиграли дома последней команде серии А, это был бы несмываемый позор. На счастье римлян, все изменилось в концовке. Переломной же стала позиционная атака, в которой приняли участие вышедший на замену на 68-й минуте Шомуродов и записавший на свой счет голевой пас Мхитарян, а завершающий удар с дальней дистанции нанес Карлес Перес. Это надломило «Салернитану», и подача Верету со штрафного на Смоллинга вернула «Рому» на пятое место.

«Милан» снова завершал тур, уже зная, что у него есть отличный шанс оторваться от «Наполи», а права на осечку с учетом имеющейся у «Интера» игры в запасе нет. Однако побеждать на заказ — самое сложное в чемпионской гонке. Фактически в таких матчах, где игра дается непросто, и проходят проверку соответствия на титул.

«Торино» же не собирался выбрасывать белый флаг, и если в первом тайме гранатовые ни разу не попали в створ, то сразу после перерыва Меньяна заставили вытаскивать мяч из «девятки». «Россонери» же катастрофически не хватало завершающего штриха в атаке. Или удачи, как в эпизоде, когда Бериша остановил атаку Тонали. Вратарь словно притягивал мячи, как при попытке Жиру завершить подачу углового в компенсированное время.

Как результат — всего лишь нулевая ничья. Стефано Пиоли последовал дурному примеру Спаллетти и сделал невольный подарок «Интеру». Теперь «Милан» — реальный лидер чемпионата, а «нерадзурри» — теневой.

Германия: Тедеско разгромил конкурента

Осечку «Байера», в заявке которого отсутствовал Азмун, отчасти скрашивают потери конкурентов. Серьезной угрозы позициям леверкузенцев в лигочемпионском квартете на данный момент нет, но все равно им очень обидно. В Бохуме у «Байера» был стопроцентный шанс склонить чашу весов в свою пользу, только в ключевой момент дрогнул самый яркий игрок команды в этом сезоне. Исполняя пенальти, Диаби почти повторил номер Промеса: поскользнулся и сделал два касания. Взятие ворот, естественно, отменили, а с игры не удалось забить даже несмотря на первый за несколько месяцев выход в стартовом составе настрелявшего в этом сезоне 20 голов Шика.

Доменико Тедеско одержал важнейшую победу над прямым конкурентом в борьбе за четвертое место, смяв «Хоффенхайм» еще в первом тайме. По сути, «Лейпциг» получил возможность провести вторую половину игры в энергосберегающем режиме, сэкономив силы на ответный четвертьфинал Лиги Европы против «Аталанты». И все благодаря очередному бенефису Нкунку, который сам открыл счет, а перед уходом на перерыв головой элегантно набросил мяч на ногу Собослои. «Быки» оторвались от выдохшихся «деревенских» уже на восемь очков. Однако одержавший гостевую победу над «Айнтрахтом» и занимающий пятое место «Фрайбург» по-прежнему держит «Лейпциг» в тонусе.

Статистика дня

3 красных карточки защитника «Ниццы» Данте — худший показатель в рамках одного турнира лиги 1 за последние 30 лет.

4 результативных ошибки допустил в этом сезоне голкипер «Сельты» Дитуро, лидирующий по данному показателю в чемпионатах топ-5.

7 хет-триков, начиная со своего дебюта в серии А в сезоне-2013/14, сделал нападающий «Лацио» Иммобиле. Больше, чем любой другой футболист.

7 мячей в ворота «Айнтрахта» забил после выходов на замену нападающий «Фрайбурга» Петерсен. Это рекорд бундеслиги против одного соперника.

38 мячей забито в туре лиги 1. Это второй по результативности показатель французского футбола в XXI веке.

44 секунды потребовалось «Хераклесу», чтобы открыть счет в игре с «Фейеноордом». Но роттердамцы все равно выиграли, а один из голов забил арендованный у «Спартака» Тил.