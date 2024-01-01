Прикидываем список главных претендентов, в котором уже нет места Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Харри Кейн. Фото Reuters

Харри Кейн

Возраст: 30 лет

Амплуа: нападающий

Клуб: «Бавария»

Страна: Англия

В сезоне-2023/24: 22 матча, 25 голов

Минувшим летом лучший бомбардир в истории сборной Англии сменил «Тоттенхэм» на «Баварию» ради первых трофеев в своей карьере, но и в Германии индивидуальные достижения Кейна пока превосходят командные. «Бавария» ушла на зимовку второй, отставая от «Байера», зато англичанин наколотил уже 21 гол в 15 матчах чемпионата и угрожает рекорду Левандовски. Если Кейну удастся выиграть бундеслигу, Лигу чемпионов и блеснуть на Евро-2024 с Англией, то он станет фаворитом гонки за «Золотой мяч».

Джуд Беллингем. Фото Reuters

Джуд Беллингем

Возраст: 20 лет

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Реал»

Страна: Англия

В сезоне-2023/24: 21 матч, 17 голов

Еще один лидер сборной Англии, у которой есть реальные шансы летом впервые выиграть чемпионат Европы. Пусть Беллингем на 10 лет моложе Кейна, но он так же незаменим.

Его летний переход в «Реал» за 103 миллиона евро уже полностью оправдал себя: Джуд — не нападающий, но лидирует в снайперской гонке ла лиги и, помимо этого, существенно влияет на игру «Королевского клуба». «Реал» сейчас выглядит слабее, чем в эру Криштиану Роналду, но если он опять выиграет Лигу чемпионов, то только благодаря юному англичанину.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Килиан Мбаппе

Возраст: 25 лет

Амплуа: нападающий

Клуб: «ПСЖ»

Страна: Франция

В сезоне-2023/24: 22 матча, 21 гол

Когда Мбаппе только появился на авансцене футбола, сразу стало ясно, что в ближайшее время этот француз окажется на троне — нужно лишь дождаться схода с небосвода Роналду и Месси. Сейчас путь расчищен, но триумф Мбаппе все равно не столь очевиден. Хотя форвард «ПСЖ» все так же стабилен и результативен.

Мбаппе был близок к «Золотому мячу» совсем недавно, но, как оказалось, даже хет-трика в финале чемпионата мира недостаточно для приза. Килиану не хватает победы в Лиге чемпионов и еще одного триумфа со сборной Франции. Ближайший Евро — шанс.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Эрлин Холанн

Возраст: 23 года

Амплуа: нападающий

Клуб: «Манчестер Сити»

Страна: Норвегия

В сезоне-2023/24: 22 матча, 19 голов

Холанн тайфуном ворвался в английский футбол, когда с ходу снес рекорд результативности чемпионата, и в этом сезоне продолжает впечатлять. Норвежец ходил в претендентах на «Золотой мяч» и в 2023 году, но требл «Манчестер Сити» и аномальное число голов Холанна оказались в тени сбывшейся мечты Месси о победе на чемпионате мира.

Теперь ситуация иная. Аргентинец едва ли составит конкуренцию Холанну, так что ему «всего лишь» надо повторить успех прошлого сезона. Правда, и сейчас этого может не хватить: Норвегия не попала на Евро, а в год крупного турнира «Золотой мяч» часто вручается его лучшим футболистам. Кажется, в 2025-м Холанну будет легче взять главный индивидуальный приз в футболе.

Родри. Фото Reuters

Родри

Возраст: 27 лет

Амплуа: полузащитник

Клуб: «Манчестер Сити»

Страна: Испания

В сезоне-2023/24: 24 матча, 5 голов

Опорные полузащитники крайне редко получают индивидуальные награды, потому что их работа часто находится в тени. Но всегда бывают исключения, и Родри — одно из них.

Влияние испанца на игру «Манчестер Сити» огромно: он на своих плечах тащит одновременно и оборону, и атаку лучшего клуба Европы и мира, а это тяжелая ноша. Родри еще и забивает важные мячи — именно его гол принес «Сити» первую в своей истории победу в Лиге чемпионов. Если Испания выиграет Евро, шансы ее мозгового центра на «Золотой мяч» взлетят ввысь.

Мохамед Салах. Фото Reuters

Мохамед Салах

Возраст: 31 год

Амплуа: нападающий

Клуб: «Ливерпуль»

Страна: Египет

В сезоне-2023/24: 26 матчей, 16 голов

«Золотой мяч» — несправедливая награда, потому что она отмечает достижения футболистов на коротком отрезке. Но есть футболисты, которые блистают год, а в остальное время играют посредственно, а есть такие, как Салах, — стабильно крутые.

Мохамеду тяжело тягаться с европейцами и южноамериканцами, так как он представляет африканскую сборную. Но у Египта в 2024 году тоже будет свой континентальный турнир — Кубок африканских наций. Чтобы претендовать на «Золотой мяч», Салаху понадобится выиграть не только его, но и АПЛ с Лигой чемпионов. Задача трудная, но он ее уже выполнял.

Антуан Гризманн. Фото Reuters

Антуан Гризманн

Возраст: 32 года

Амплуа: нападающий

Клуб: «Атлетико»

Страна: Франция

В сезоне-2023/24: 24 матча, 16 голов

Гризманн проводит один из ярчайших сезонов в карьере, и его успехи отражаются на «Атлетико»: команда Диего Симеоне вновь претендует на чемпионство и готова преподнести сенсацию в еврокубке.

2023-й был отличным для Антуана, однако для победы в гонке за «Золотой мяч» ему нужно сделать нечто большее: не только привести мадридцев к долгожданному трофею в Лиге чемпионов, но и затмить всех на Евро.

Винисиус Жуниор. Фото Global Look Press

Винисиус Жуниор

Возраст: 23 года

Амплуа: нападающий

Клуб: «Реал»

Страна: Бразилия

В сезоне-2023/24: 13 матчей, 6 голов

Нельзя забывать о том, что летом состоится не только Евро-2024, но и Кубок Америки. Разумеется, Бразилия будет там одним из главных фаворитов, а ее лидеры могут оказаться в числе претендентов на «Золотой мяч».

У Винисиуса выходит скомканный сезон из-за травм, но это объективная причина. Никто не сомневается в таланте бразильца, от которого все еще многое зависит как в «Реале», так и в сборной Бразилии. Через полгода Вини исполнится 24 года — возраст расцвета. Так что ждем прорыва от вингера мадридцев.

Лаутаро Мартинес. Фото Reuters

Лаутаро Мартинес

Возраст: 26 лет

Амплуа: нападающий

Клуб: «Интер»

Страна: Аргентина

В сезоне-2023/24: 23 матча, 17 голов

Где Бразилия, там и Аргентина. Действующие чемпионы мира обязательно будут биться и за главный континентальный трофей, причем Месси, судя по всему, примет участие в турнире. Возможен даже красивый финал международной карьеры Лео, ведь решающий матч Кубка Америки-2024 состоится в Майами.

Но Месси вряд ли выиграет девятый «Золотой мяч», потому что уже не выступает в Европе. А у других аргентинских форвардов шанс есть: среди самых очевидных претендентов — Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» и Лаутаро Мартинес из «Интера». У миланца чуть больше шансов, ведь он в своем клубе не находится в тени Холанна, а с отрывом лидирует в гонке бомбардиров серии А.

Букайо Сака. Фото Reuters

Букайо Сака

Возраст: 22 года

Амплуа: нападающий

Клуб: «Арсенал»

Страна: Англия

В сезоне-2023/24: 25 матчей, 8 голов

Как показывает практика, обладателей «Золотого мяча» чаще всего выбирают среди победителей Лиги чемпионов. Если так будет и сейчас, то нельзя игнорировать лидера одного из фаворитов турнира — «Арсенала». Лондонцы еще и могут впервые за 20 лет выиграть АПЛ, свергнув гегемонию «Манчестер Сити». И воспитаннику «канониров» в этой миссии отведена особая роль.

Сака давно вырос в полноценную звезду, но до уровня топ-1 футболистов мира он пока не достает. Впрочем, потенциал есть: если Букайо удастся добиться прорыва с клубом и сборной Англии, то никто не удивится его имени в шорт-листе на «Золотой мяч».