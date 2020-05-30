«Зальцбург» отпраздновал победу в Кубке Австрии по всем правилам соблюдения социальной дистанции
14:02
«Ред Булл Зальцбург» стал обладателем Кубка Австрии, обыграв в финале «Аустрию Лустенау». Игра прошла в Клагенфурте на стадионе «Хипо Арена» и завершилась победой номинальных хозяев с разгромным счетом 5:0.
Награждение победителей проходила при соблюдение правила социального дистанцирования. На поле вынесли специальное полотно, на котором кругом было размечено место для каждого футболиста.
Social distancing and trophy lifting done by Austrian Cup winners Red Bull Salzburg ??— VBET News (@VBETnews) May 30, 2020
(? via @beinsportsusa)pic.twitter.com/gc88EPCxfn
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