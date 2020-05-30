«Зальцбург» отпраздновал победу в Кубке Австрии по всем правилам соблюдения социальной дистанции

«Ред Булл Зальцбург» стал обладателем Кубка Австрии, обыграв в финале «Аустрию Лустенау». Игра прошла в Клагенфурте на стадионе «Хипо Арена» и завершилась победой номинальных хозяев с разгромным счетом 5:0.

Награждение победителей проходила при соблюдение правила социального дистанцирования. На поле вынесли специальное полотно, на котором кругом было размечено место для каждого футболиста.