Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 22:39

Воспитанник «Спартака» Гулиев получил гражданство Азербайджана

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аяз Гулиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Сабаха» ответили на вопрос «СЭ» о получении полузащитником Аязом Гулиевым гражданства Азербайджана.

«Аяз Гулиев получил азербайджанское гражданство. Скоро мы сможем его заявить на сезон как местного игрока», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

26-летний Гулиев перешел в «Сабах» в конце августа.

Гулиев является воспитанником «Спартака». За главную команду красно-белых он выступал с 2019 до 2022 года, провел за это время 26 матчей и забил 1 гол.

Аяз Гулиев
Футбол
5
1
Читайте также
Позитивные итоги трансферного окна в РПЛ: лето-2023 — одно из самых прибыльных в истории, наши снова уезжают в топ-Европу
Фильм «Барби» вышел в прокат российских кинотеатров
В Ростове отменили запланированный на 19 сентября концерт Игоря Николаева
В ТЦ Реутова четырехлетняя девочка лишилась пальцев на эскалаторе
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балотелли расторгнет контракт со «Сьоном»
Новости
RSS RSS
Все новости