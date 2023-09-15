Воспитанник «Спартака» Гулиев получил гражданство Азербайджана

В пресс-службе «Сабаха» ответили на вопрос «СЭ» о получении полузащитником Аязом Гулиевым гражданства Азербайджана.

«Аяз Гулиев получил азербайджанское гражданство. Скоро мы сможем его заявить на сезон как местного игрока», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

26-летний Гулиев перешел в «Сабах» в конце августа.

Гулиев является воспитанником «Спартака». За главную команду красно-белых он выступал с 2019 до 2022 года, провел за это время 26 матчей и забил 1 гол.