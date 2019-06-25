Вице-президент РФС Анохин – о конфликтах в Грузии: "Появляются ребята, которые не понимают, что делают"

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал инциденты в Грузии, где футболистами были проведены антироссийские акции.
– Мне очень жаль, что в футбол втягивают политику, – цитируют "Известия" Анохина. – Появляются ребята, которые не понимают, что делают. По поводу самих футболистов – это их не красит, но самое главное, это не красит и руководство клубов. Мы всегда говорили: футбол должен быть вне политики. Я хорошо знаю Вахтанга Небиеридзе – он практически рос на моих глазах. Хороший человек, перспективный футболист. Что с ним произошло, не могу понять. Его, кстати, жаль больше всех.
Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности
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https://iz.ru/892229/dmitrii-laru/provokatciia-i-nakazanie-uefa-prosiat-oshtrafovat-gruzinskuiu-federatciiu