Вела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович отстает на два гола

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, забивший гол в матче с «Миннесотой Юнайтед» (1:1), повторил рекорд лиги по количеству голов за сезон. На счету мексиканца 31 мяч. Столько же забил форвард «Атланты Юнайтед» Хосеф Мартинес в прошлом сезоне.

Отметим, что вторым в списке лучших бомбардиров MLS идет нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, у которого 29 голов.

Командам предстоит провести еще по одному матчу в регулярном чемпионате.