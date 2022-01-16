Вагнер Лав подписал контракт с датским «Мидтьюлланном»

Бразильский нападающий Вагнер Лав стал игроком датского «Мидтьюлланна», пишет Globo Esporte.

По данным источника, срок соглашения форварда с клубом — 6 месяцев. 17 декабря 37-летний бразилец пройдет медицинское обследование.

Последним клубом Вагнера был казахстанский «Кайрат», контракт с которым истек в конце прошлого года. Бразилец известен по выступлениям за московский ЦСКА, за который выступал большую часть своей карьеры — с 2004 по 2012 год.