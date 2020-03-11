В Казахстане отменили все спортивные мероприятия

Власти Казахстана приняли решение отменить все массовые спортивные мероприятия, сообщает сайт Sputnik Казахстан. Причина — ситуация с коронавирусом.

— Да, все верно. Все спортивные мероприятия отменены в связи с коронавирусом, — заявила пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Раухан Тугумбаева. — Это касается также и национальных сборных, которые выезжают за пределы страны на тренировочные сборы либо на международные соревнования. По времени — это касается первого полугодия этого года

Сейчас хоккейный клуб «Барыс» выступает в плей-офф КХЛ. Решение по отмене или переносу матчей команды пока не принято.

«С хоккейный клубом «Барыс» сейчас решается этот вопрос. Может быть и так, что хоккейный клуб станет исключением и проведет свои матчи», — заявил пресс-секретарь комитета.