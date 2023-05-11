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Сегодня, 16:23

В «Ференцвароше» оценили работу Черчесова в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководство венгерского футбольного клуба «Ференцварош» довольно работой главного тренера команды Станислава Черчесова в этом сезоне.

«Клуб доволен его работой», — приводит заявление пресс-службы «Ференцвароша» ТАСС.

5 мая «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии за 3 тура до завершения турнира.

Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории.

Контракт Черчесова с венгерским клубом продлен до 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17724203
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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