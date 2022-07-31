В «Фатих Карагюмрюк» оценили дебют Оздоева в составе команды

Пресс-атташе «Фатих Карагюмрюка» Батухан Челасин рассказал, как прошел дебют Магомеда Оздоева в новой команде.

30 июля турецкий клуб провел товарищеский матч против «Сакарьяспора» (3:3). В составе «Фатиха» дебютировал полузащитник Магомед Оздоев.

«Оздо уже принял участие в двух тренировках с командой. Вчера же он дебютировал за «Фатих», провел на поле 30 минут. Насколько Магомед важен для Пирло? Полагаю, он будет игроком стартового состава. Сам Магомед сказал, что через 15 дней будет готов провести на поле все 90 минут матча», — сказал Челасин «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» встретится дома с «Аланьяспором». Игра пройдет 7 августа.