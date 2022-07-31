Варела о переходе во «Фламенго»: «Я горд носить футболку клуба»

Защитник Гильермо Варела прокомментировал переход во «Фламенго».

«Большое спасибо «Фламенго» за эту любовь. Я горд носить футболку клуба. Теперь будем двигаться на вершину вместе», — написал Варела в соцсетях.

31 июля стало известно, что Варела перешел во «Фламенго». Арендное соглашение с 29-летним уругвайцем рассчитано до 31 мая 2023 года.

С 2020 года уругваец выступал за «Динамо». За это время он сыграл 49 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Из заявления московского клуба стало известно, что Варела известил клуб о приостановке контракта на сезон-2022/23 в одностороннем порядке.