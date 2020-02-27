Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае. Бывший хавбек ЦСКА будет выступать за клуб «Тайчжоу Юаньда», представляющий вторую по силе китайскую лигу, сообщает Transfermarkt China.

[OFFICIAL]

Zoran Tosic (32)

Serbian forward

Partizan (Serbia) ? Taizhou Yuanda (CL1)https://t.co/qm4kaH8Vdt pic.twitter.com/9MOxQ5KHk0 — TransferMarkt China (@asaikana) February 27, 2020

32-летний футболист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Нынешний контракт Тошича с «Партизаном» заканчивается этим летом. За сербскую команду в этом сезоне он забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 27 матчах.