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Тошич продолжит карьеру в Китае

11:27
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Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае. Бывший хавбек ЦСКА будет выступать за клуб «Тайчжоу Юаньда», представляющий вторую по силе китайскую лигу, сообщает Transfermarkt China.

32-летний футболист подписал контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Нынешний контракт Тошича с «Партизаном» заканчивается этим летом. За сербскую команду в этом сезоне он забил 6 голов и сделал 6 голевых передач в 27 матчах.

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