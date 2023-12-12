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Сегодня, 18:14

Стали известны имена трех претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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ФИФА на официальном сайте опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего вратаря 2023 года.

На награду номинированы Яссин Буну («Аль-Хиляль» и сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия).

На звание лучшего вратаря первоначально были номинированы пять игроков, которых выбрала экспертная комиссия. Из этого списка международное жюри, в состав которого вошли тренеры сборных, капитаны сборных, футбольные журналисты и болельщики, проголосовавшие на официальном сайте ФИФА, выбрало трех финалистов.

Награда присуждается самым выдающимся игрокам в мужском футболе в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.

Тибо Куртуа
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Яссин Буну
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