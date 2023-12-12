Стали известны имена трех претендентов на звание лучшего вратаря 2023 года

ФИФА на официальном сайте опубликовала список игроков, претендующих на звание лучшего вратаря 2023 года.

На награду номинированы Яссин Буну («Аль-Хиляль» и сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия).

На звание лучшего вратаря первоначально были номинированы пять игроков, которых выбрала экспертная комиссия. Из этого списка международное жюри, в состав которого вошли тренеры сборных, капитаны сборных, футбольные журналисты и болельщики, проголосовавшие на официальном сайте ФИФА, выбрало трех финалистов.

Награда присуждается самым выдающимся игрокам в мужском футболе в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Победитель будет объявлен на церемонии в Лондоне 15 января 2024 года.